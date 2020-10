Algorithmen, nicht Menschen, dominieren die Finanzmärkte

Lesezeit: 5 min

Die Investmentbank Goldman Sachs entließ vor einigen Jahren an einem ihrer Trading Desks in New York 598 von 600 Mitarbeitern. Ersetzt wurden sie durch Computer-Programme. Goldmans Rationalisierungspläne stehen sinnbildlich für die Entwicklung einer ganzen Branche.

Kleinanleger benötigen gegenüber den Anlage-Algorithmen eine Menge an Vorwissen. (Foto: Pixabay)

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie Anlage-Algorithmen funktionieren

Welche Rolle außerbörsliche Transaktionen am Markt spielen

Warum Optionen und andere Derivate so viel Einfluss auf die Kurse haben