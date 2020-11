Dax zeigt sich heute Morgen unruhig - am Nachmittag kommen US-Konjunkturdaten

Der Dax hat heute Morgen bis gegen 11.30 Uhr etwa 0,6 Prozent auf Niveaus von etwa 13.100 Zählern verloren.

Siemens hat in der ersten Zeit nach der Eröffnung zwischen zwei und drei Prozent auf Werte um 114 Euro verloren. Der Konzern hat seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2019/ 2020 vorgelegt. Dabei hat das Unternehmen einen Großteil seiner Rückgänge aus dem Frühjahr, die durch den Lockdown zustande gekommen war, kompensiert. Die Umsätze und die Auftragseingänge sind leicht zurück gegangen. Das bereinigten operativen Ergebnis verringerte sich um drei Prozent.

Gestern hat der Dax seine Erholung, die der Index am Wochenanfang begonnen hatte, weiter fortgesetzt. So beendete das deutsche Leitbarometer seine Sitzung mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 13.216 Zählern. Die Zahl der Tagesgewinner und der Aktien, die am meisten verloren haben, war nahezu gleichmäßig verteilt:

Deutsche Wohnen landete mit einem Plus von 5,2 Prozent auf 43,50 Euro, danach folgte Vonovia mit einem Gewinn von 5,2 Prozent auf 58,24 Prozent auf dem zweiten Platz. Der Dritte in der Tabelle war RWE (plus 4,7 Prozent auf 34,17 Euro). Die Deutsche Börse legte 2,9 Prozent auf 132,75 Euro zu.

Unter den Aktien, die am meisten verloren, musste MTU die größten Verluste hinnehmen. Das Papier verlor 4,4 Prozent auf 193,15 Euro. Der Hersteller von Triebwerken steht aufgrund der Krise in der Luftfahrindustrie derzeit besonders unter Druck. Die Münchener Rück büßte 3,8 Prozent auf 233,88 Euro ein, und Delivery Hero kam mit einem Minus von zwei Prozent auf 105,08 Euro ins Ziel.

Am Nachmittag werden wir in den USA erneut unterschiedliche Konjunkturdaten präsentiert: So warten die Anleger um 14.30 Uhr MEZ auf einen Verbraucherpreis-Index sowie die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung.