Finanzen

Fuchs-Aktie überzeugt trotz Gegenwind: Dividende steigt – was Anleger jetzt wissen müssen

Anleger blicken gespannt auf die Fuchs-Aktie: Der Schmierstoffhersteller steigert Umsatz und Gewinn leicht und hebt die Dividende an. Gleichzeitig bleibt das wirtschaftliche Umfeld angespannt. Wie viel Potenzial steckt jetzt noch im Fuchs-Aktienkurs des MDAX-Werts?
Autor
avtor
Markus Gentner
20.03.2026 08:19
Aktualisiert: 20.03.2026 08:19
Lesezeit: 2 min
Fuchs-Aktie überzeugt trotz Gegenwind: Dividende steigt – was Anleger jetzt wissen müssen
Schmierstoffspezialist Fuchs steigert Umsatz und Gewinn: Fuchs-Aktie bleibt ein stabiler MDAX-Wert. (Foto: dpa) Foto: Uwe Anspach

Im Folgenden:

  • Warum bleibt die Fuchs-Aktie trotz Krise stabil?
  • Wie stark wächst der Umsatz des MDAX-Werts wirklich?
  • Was treibt den Fuchs-Aktienkurs aktuell an?

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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