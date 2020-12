ESM-Reform ermöglicht nun gemeinsame Einlagensicherung in der Eurozone

Lesezeit: 2 min

Eurogruppen-Chef Donohoe hat große Pläne für das Treffen der Euro-Finanzminister am Freitag. Nach der Einigung über den ESM in der letzten Woche soll nun endlich die gemeinsame Einlagensicherung in der Eurozone kommen.

Der Präsident der Eurogruppe, Paschal Donohoe, und Bundesfinanzminister Olaf Scholz auf einem Treffen der Wirtschafts- und Finanzminister im September. (Foto: dpa) Foto: Hannibal Hanschke

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum die gemeinsame Bankeneinlagensicherung der Eurozone bisher auf Widerstand traf

Welche Chancen die Corona-Krise zur Integration innerhalb der Eurozone bietet

Warum die Einigung über den ESM eine wichtige Voraussetzung für die gemeinsame Einlagensicherung war