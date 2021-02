Forderungen nach Plan für Öffnungsschritte werden lauter

Lesezeit: 3 min

Eigentlich sollte ein Stufenplan für Öffnungen in der Corona-Pandemie bereits in der vergangenen Woche vorliegen. Nun soll es Anfang März so weit sein. Viele interessiert derweil auch die Frage: Was passiert mit dem Osterurlaub?

Ein Zettel mit der Aufschrift «Wegen Corona geschlossen» hängt am Schaufenster eines Geschäfts. (zu dpa «Mittelstand schlägt Alarm: Viele Betriebe kurz vor Insolvenz»). (Foto: dpa) Foto: Arne Dedert

Lesen Sie in diesem Artikel: Ob Pläne zur Beendigung des Lockdowns vorliegen

Wie die Lage an den Außengrenzen Deutschlands ist

Ob Urlaubreisen über Ostern möglich sein werden