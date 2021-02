Von Diktatoren umzingelt: Wann zerbricht in Europa die Demokratie?

Lesezeit: 6 min

In Europas Peripherie herrschen Diktatoren: Aber auch auf unserem so stabil scheinenden Kontinent steht die Demokratie im Feuer, schreibt DWN-Kolumnist Ronald Barazon in einem meinungsstarken Artikel.

Die Europäer nehmen ihre Freiheit für selbstverständlich - doch sie ist bedroht. (Foto: dpa)

Lesen Sie in diesem Artikel: Was die Folgen sind, wenn Demokraten Chaos anrichten

Warum das Militär nichts ausrichten kann

Warum unsere Freiheit akut bedroht ist