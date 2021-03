NDR und ARD haben ebenfalls Einlagen bei Pleite-Bank Greensill

Lesezeit: 2 min

Zu den Kunden der insolventen Pleite-Bank Greensill gehören auch der NDR und Sendeanstalten der ARD. Zuvor wurde bekannt, dass Thüringen und zahlreiche Kommunen Gelder bei Greensill im Feuer haben.

Mikrofone mit dem Logo des Norddeutschen Rundfunks (NDR) und der ARD liegen am 04.04.2013 vor einer Vorführung einer Fernseh-Dokumentation in einem Kino in Hamburg. (Foto: dpa)

Foto: Christian Charisius