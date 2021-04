Lesezeit: 6 min

Die Notenbanker von EZB, Fed und Co. geraten für ihre Geldpolitik zunehmend in die Kritik. Ein Blick in die Währungsgeschichte zeigt jedoch: Die Exzesse der Zentralbanken sind gar nicht so neu, wie man vielleicht denkt.

Banken haben große Angst vor sogenannten Bankruns. (Foto: dpa) Foto: Arne Dedert

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie sinnvoll Zentralbanken tatsächlich sind

Woher das Allerweltsmittel "Inflation" stammt

Warum die Gründung der US-Notenbank „Federal Reserve“ kontrovers diskutiert wurde

Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen. Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.