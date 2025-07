Politik

Grenze zu – zumindest teilweise: Polen kontrolliert ab Montag

Polen wird ab kommendem Montag vorübergehend wieder Grenzkontrollen an der Grenze zu Deutschland einführen. Das kündigte Ministerpräsident Donald Tusk am Dienstag bei einer Kabinettssitzung in Warschau an. Auch an der Grenze zu Litauen sollen künftig verstärkte Überprüfungen stattfinden. Ziel der Maßnahme sei laut Innenministerium eine bessere Kontrolle irregulärer Migration.