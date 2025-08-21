Wirtschaft

Abwanderung von Fachkräften: Immer mehr deutsche Arbeitnehmer verlassen ihr Heimatland

Immer mehr Deutsche sagen Adieu: 2024 waren es 270.000 Ausreisewillige. Selbstständige, Akademiker und Fachkräfte verlassen Deutschland besonders häufig. Etwa die Hälfte von Ihnen ist im besten Alter für den Arbeitsmarkt. Für dieses Jahr wird ein neuer Rekordwert bei der Abwanderung aus dem deutschen Arbeitsmarkt erwartet. Das sind die Gründe für den Wegzug.
Mirell Bellmann
21.08.2025 16:00
Abwanderung von Fachkräften: Immer mehr deutsche Arbeitnehmer verlassen ihr Heimatland
Immer mehr Deutsche zieht es ins Ausland. Studien zeigen: Gerade Hochqualifizierte dominieren den Trend und wählen attraktivere Zielländer. (Foto: dpa) Foto: Annette Riedl

Im Folgenden:

  • Abwanderung: Wie viele Deutsche jedes Jahr ihre Heimat verlassen
  • Welche Fachkräfte der deutsche Arbeitsmarkt ans Ausland verliert
  • Warum fast jeder zweite Freelancer über eine Auswanderung nachdenkt

Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

21.08.2025

