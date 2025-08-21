Wirtschaft

US-Importzoll auf Autos aus EU soll rückwirkend sinken

Washington senkt seine Importzölle auf Autos aus der EU – rückwirkend und überraschend deutlich. Für Europas Autobauer ist das zwar ein Signal der Entspannung, doch die Branche bleibt unter Druck: Der neue Zollsatz bleibt hoch, und zugleich wächst die Konkurrenz durch US-Hersteller.