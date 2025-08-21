Politik

Russland erklärt, in die Sicherheitsgarantien für die Ukraine „einbezogen“ werden zu wollen

Russland will bei den Sicherheitsgarantien für die Ukraine mitreden – und verlangt ein Vetorecht. Experten warnen: Damit droht Moskau, westliche Friedensbemühungen auszuhebeln. Für Deutschland und Europa steht die Glaubwürdigkeit kollektiver Sicherheitsgarantien auf dem Spiel.