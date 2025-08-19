Politik

Streit um Sicherheitsgarantien: Europa ringt nach Ukraine-Gipfel um Kurs

Der Ukraine-Gipfel in Washington hat die Debatte über die Zukunft des von Russland angegriffenen Landes neu entfacht. Im Zentrum steht die Frage, wie ein möglicher Frieden dauerhaft abgesichert werden kann. Während in Deutschland und der EU über konkrete Sicherheitsgarantien diskutiert wird, mahnt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zur Vorsicht: Ein vorschneller Friedensschluss ohne feste Zusagen könnte Europa nach seiner Einschätzung erneut in eine gefährliche Lage bringen.