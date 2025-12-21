Jetzt Tesla-Aktie kaufen? Welche Erwartungen Investoren an Elon Musk haben

Unternehmerische Visionen und die langfristige Bedeutung von Tesla-Aktien

Fast jede Generation bringt ihr eigenes wirtschaftliches Ausnahmetalent hervor, das den Lauf der Gesellschaft verändert, schreibt der Börsenhändler Alexander Elder. Diese Persönlichkeiten prägen ganze Industrien und schaffen Unternehmen, die über Jahrzehnte hinweg den wirtschaftlichen Fortschritt bestimmen.

Oft erkennt man diese Menschen erst dann eindeutig, wenn sie alt und berühmt sind. Würde man jedoch Fotos aus der Zeit zeigen, in der sie jung waren und gerade ihre entscheidenden Ideen entwickelten, wäre die Wiedererkennung deutlich schwieriger. Genau in dieser frühen Phase begannen sie, neue Unternehmen aufzubauen und ganze Wirtschaftszweige zu formen.

Elon Musk als Schlüsselfigur hinter den Tesla-Aktien

In der freien Welt gibt es in nahezu jeder Generation ein unternehmerisches Genie, das unseren Lebensstil grundlegend verändert und dabei ein enormes Vermögen aufbaut. Investoren, die frühzeitig auf die Unternehmen dieser Persönlichkeiten setzen, können von dieser Entwicklung profitieren und den Aufstieg begleiten. Für Elder gehören Tesla-Aktien in diese Kategorie langfristig prägender Investments.

Zu diesen historischen Figuren zählen John D. Rockefeller, der die moderne Ölindustrie begründete, Henry Ford, der die Automobilindustrie neu definierte, sowie Steve Jobs, der die heutige Computer und Smartphone Industrie maßgeblich prägte. Anleger dieser Unternehmen hatten die Möglichkeit, an tiefgreifenden wirtschaftlichen Umbrüchen teilzuhaben.

Der Unternehmer unserer Zeit

Alexander Elder lenkt den Blick auf einen jungen Mann, einen Einwanderer in den USA, der an der Entwicklung oder Ausweitung zahlreicher Industrien beteiligt war. Dazu zählen internationale Zahlungssysteme, Elektrofahrzeuge, autonomes Fahren, Raumfahrt, Tunnelbau, satellitengestütztes Internet sowie Gehirnimplantate.

Nach Einschätzung von Elder ist Elon Musk das wirtschaftliche Ausnahmetalent unserer Zeit. Die von ihm aufgebauten oder geprägten Unternehmen umfassen unter anderem PayPal, Tesla, SpaceX, The Boring Company, Starlink und Neuralink. Während Musk bei PayPal nicht mehr engagiert ist, bleibt Tesla sein einziges börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien derzeit handelbar sind.

Tesla-Aktien kaufen? Warum Anleger den E-Autobauer im Blick haben müssen

SpaceX wird voraussichtlich im Jahr 2026 an die Börse gehen, doch Tesla ist bereits heute investierbar. Elder verweist auf mehrere Faktoren, die aus seiner Sicht für Tesla-Aktien sprechen. Elon Musk hat zuletzt Tesla Aktien im Wert von einer Milliarde Dollar erworben und damit sein Vertrauen in die langfristige Entwicklung des Unternehmens unterstrichen.

Zudem ist eine erfolgsabhängige Vergütung vorgesehen, die Musk eine Prämie von einer Billion Dollar einbringen würde, falls es gelingt, den Unternehmenswert von Tesla innerhalb von zehn Jahren zu vervierfachen. Diese Struktur verstärkt aus Sicht des Autors die Anreize für nachhaltiges Wachstum und erhöht die strategische Bedeutung von Tesla-Aktien.

Technologie, Automatisierung und neue Geschäftsmodelle

Neue Tesla Fahrzeuge sind bereits mit dem System für vollständig autonomes Fahren ausgestattet. Elder berichtet von einer Fahrt über mehr als 300 Kilometer, bei der weder Lenkrad noch Pedale betätigt werden mussten. Sollte diese Technologie eine vollständige behördliche Zulassung erhalten, könnten Fahrzeuge künftig autonom als Mietautos eingesetzt werden, wenn sie nicht privat genutzt werden.

Darüber hinaus sieht Elder Tesla als einen führenden Entwickler im Bereich Robotik und künstlicher Intelligenz. Hinzu kommt, dass Tesla zu den größeren Bitcoin-Haltern zählt, was dem Unternehmen aus seiner Sicht zusätzliche strategische Optionen eröffnet und Tesla-Aktien auch aus Sicht technologieorientierter Investoren interessant macht.

Aus technischer Sicht verweist er auf den Wochenchart der Tesla-Aktie, der mit seinen bevorzugten Indikatoren analysiert wird. Dazu zählen exponentielle gleitende Durchschnitte, ATR Kanäle, das MACD Histogramm sowie der Force Index. Ein günstiger Zeitpunkt für den Aufbau oder die Erweiterung von Tesla-Aktien Positionen sei dann gegeben, wenn der Kurs unter seinen langfristigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt fällt.

Relevanz von Tesla-Aktien für Anleger in Deutschland

Für deutsche Anleger ist die Entwicklung von Tesla nicht nur aus Anlegersicht relevant, sondern auch im Hinblick auf die heimische Industrie. Tesla ist inzwischen ein wichtiger Akteur am deutschen Automobilstandort und steht in direkter Konkurrenz zu etablierten Herstellern. Die strategischen Entscheidungen des Unternehmens beeinflussen Investitionen, Beschäftigungsperspektiven und Innovationsdynamiken in Deutschland und machen Tesla-Aktien auch hierzulande zu einem aufmerksam verfolgten Faktor an den Kapitalmärkten.