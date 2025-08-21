Politik

Russland-Experten: „Die Kämpfe werden weitergehen“

Die Spekulationen über ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj nehmen zu. Doch Russland-Experten warnen: Verhandlungen sind nur ein taktisches Manöver – die Kämpfe im Ukraine Krieg werden weitergehen. Für Europa und Deutschland stehen Stabilität und Sicherheit weiter auf dem Spiel.