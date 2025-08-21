Politik

Russland-Experten: „Die Kämpfe werden weitergehen“

Die Spekulationen über ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj nehmen zu. Doch Russland-Experten warnen: Verhandlungen sind nur ein taktisches Manöver – die Kämpfe im Ukraine Krieg werden weitergehen. Für Europa und Deutschland stehen Stabilität und Sicherheit weiter auf dem Spiel.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
21.08.2025 06:03
Aktualisiert: 21.08.2025 07:22
Lesezeit: 3 min
Russland-Experten: „Die Kämpfe werden weitergehen“
Der Ukraine-Krieg geht weiter. Ist der Frieden wirklich ausgeschlossen? (Foto: dpa) Foto: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

Im Folgenden:

  • Wird es tatsächlich ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj geben?
  • Welche verdeckten Ziele verfolgt Russland mit den Gesprächsangeboten?
  • Warum warnen Experten vor Jahren weiterer Zerstörung trotz diplomatischer Bemühungen?

