Politik

Treffen in Budapest? Ukraine-Gipfel könnte bei Ungarns Regierungschef Orban stattfinden

Trump könnte sich vorstellen, dass Ungarn Gastgeber für das besprochene Treffen zwischen Selenskyj und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wird. Gleichzeitig treffe der Secret Service, der für die Sicherheit von US-Spitzenpolitikern zuständig ist, bereits Vorkehrungen für eine Begegnung von Trump, Selenskyj und Putin in der ungarischen Hauptstadt Budapest.