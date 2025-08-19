Politik

100 Milliarden für US-Waffen: Europas Preis für Trumps „Garantien“

Donald Trump erklärt, dass Europa die Sicherheitsgarantien für die Ukraine finanzieren müsse, während die USA nur koordinieren. Während Kanzler Merz auf einen Waffenstillstand pocht, stellt Trump klar: Frieden könne auch ohne ihn erreicht werden – und für Kiew steht ein Waffendeal in dreistelliger Milliardenhöhe im Raum.