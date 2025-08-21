Unternehmen

Freiwillige vor: Neuer Bahnchef gesucht

Die Deutsche Bahn steckt in ihrer tiefsten Krise, doch der Verkehrsminister drängt auf schnellen Wechsel an der Spitze. Während geeignete Kandidaten gesucht werden, wächst die Kritik an seiner Vorgehensweise. Jetzt entscheidet sich, wer künftig den nervigsten Job der deutschen Wirtschaft übernimmt.