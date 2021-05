US-Geopolitiker fragt: "Ist das Gemetzel, das 1914 in Europa begann, vorbei?“

Lesezeit: 2 min

Das „Gemetzel“, das im Jahr 1914 in Europa begann, sei noch lange nicht vorbei, behauptet ein umstrittener US-Geopolitiker. Es erinnere "nur allzu sehr an die 1930er Jahre und an Deutschland, als ein kleiner Mann mit einem Schnurrbart auftauchte".

Eine weiße Lilie liegt am 27.06.2014 auf einem Kriegerdenkmal des Garnisonsfriedhofes in Berlin und erinnert an die gefallenen Soldaten des Ersten Weltkriegs. (Foto: dpa) Foto: Wolfgang Kumm

Lesen Sie in diesem Artikel: Was die Völker Europas laut Friedman nie überwunden haben

Warum die Gedankengänge vieler amerikanischer geopolitischer Denker gefährlich sind

Wie der Wunsch Vater des Gedankens zu sein scheint article:full_access