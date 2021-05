Norwegen und Deutschland jetzt mit dickem Stromkabel verbunden

Lesezeit: 2 min

Der Energieaustausch über NordLink soll die Versorgungssicherheit sowohl für das deutsche als auch das norwegische Stromnetz erhöhen und den Austausch erneuerbarer Energien zwischen den Ländern erhöhen.

Ein Techniker schaut auf Teile der Konverter in einer Halle der Firma NordLink. Der aus Norwegen durch Wasserkraft erzeugte Gleichstrom wird in dieser Anlage in Wechselstrom umgewandelt und in das deutsche Stromnetz eingespeist. (Foto: dpa)

Foto: Axel Heimken