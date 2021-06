„The Everything Bubble“: Anleihen sind die am stärksten manipulierte Anlageklasse der Welt

Lesezeit: 2 min

Staatsanleihen sind einem Top-Analysten zufolge die am stärksten manipulierte Anlageklasse der Welt. Dank der Geldpolitik der US-Notenbank hatten Investoren beim Kauf von US-Staatsanleihen in den letzten 16 Monaten jeden Monat einen garantierten Käufer. Dadurch machten sie Milliarden-Gewinne.

Eine Karikatur einer US-Dollar-Note mit dem Abbild George Washingtons, der sich die Hände über den Kopf zusammenschlägt, hängt am 25.02.2009 in der Börse in Frankfurt am Main an einem Monitor. (Foto: dpa)

Foto: Fredrik von Erichsen