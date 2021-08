Serie „So werde ich zum Anleger“: Steuern auf Kapitalanlagen

Lesezeit: 1 min

Einsteiger verzweifeln oft, wenn sie in Fonds, ETFs oder Aktien investieren wollen. In unserer Serie erklären wir Ihnen Schritt für Schritt, auf welche Faktoren Sie achten müssen, um Ihr Geld anzulegen. In diesem Teil geht es um ein lästiges, aber unvermeidbares Thema: Steuern.

Verschenken Sie kein Geld: Verluste lassen sich steuerlich geltend machen. (Foto: iStock.com/claudiodivizia) Foto: claudiodivizia

chon Benjamin Franklin wusste: „Nur zwei Dinge auf Erden sind uns ganz sicher: Der Tod und die Steuer.“ Das gilt auch besonders in der Welt der Geldanlage. Die gute Nachricht vorweg: Wenn Sie es bis hierhin geschafft haben, dann haben ihre Kapitalanlagen für Sie eine Rendite erwirtschaftet. Die schlechte Nachricht: Auf diese Gewinne werden Steuern fällig. Lesen Sie den ganzen Artikel auf „Altersvorsorge neu gedacht“, dem Ratgeber für Vorsorge und Geldanlage.