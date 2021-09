Union rätselt über Merkel: Warum kämpft sie nicht?

Lesezeit: 3 min

Die Schwäche der Union in Umfragen hängt wohl auch damit zusammen, dass Bundeskanzlerin Merkel kaum als Wahlkämpferin in Erscheinung tritt. Der SPD-Kandidat Scholz profitiert derzeit mehr von seiner Merkel-Nähe als der Unionskandidat Laschet.

Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt am Montag zu der Fraktionssitzung von CDU/CSU am Bundestag an. (Foto: dpa)

Foto: Michael Kappeler