Bitcoin-Crash um 14 Prozent innerhalb weniger Stunden

Lesezeit: 1 min

Am Tag der Einführung des Bitcoin in El Salvodor als offizielles Zahlungsmittel ist die Digitalwährung unter 45 000 US-Dollar gefallen.

Die Börsenhändler Michael Milano (r) und Kevin Lodewick arbeiten am 06.07.2017 in der Börse in New York (New York Stock Exchange). (Foto: dpa)

Foto: Richard Drew