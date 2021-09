200.000 Soldaten bei Manöver von Russland und Belarus

Lesezeit: 1 min

Ein großangelegtes Militärmanöver Russlands und seines Verbündeten Belarus ist am Freitag in die aktive Phase gegangen. Der russische Präsident Putin will sich dabei ein persönliches Bild machen.

Indische Soldaten nahmen am Donnerstag an der Eröffnungszeremonie der gemeinsamen Militärübung von Russlands und Belarus teil. (Foto: dpa/Russian Defense Ministry Press Service/Savitskiy Vadim) Foto: Savitskiy Vadim

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche zahlreichen Staaten bei den Militärübungen vertreten waren

Wie Putin die Manöver erklärt

Was die Nato am Vorgehen von Russland und Belarus kritisiert article:full_access