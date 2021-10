Erstes deutsches Kraftwerk muss Betrieb wegen Kohlemangel einstellen

Lesezeit: 1 min

In Nordrhein-Westfalen musste am Wochenende ein Kohlekraftwerk abgeschaltet werden, weil keine Kohle mehr verfügbar war. Unterdessen explodieren die Strompreise.

Ein Mann geht über einen Feldweg am Kronsberg in der Region Hannover, während am Horizont das Kohlekraftwerk Mehrum im Landkreis Peine zu sehen ist. (Foto: dpa)

Foto: Julian Stratenschulte