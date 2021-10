Sie brauchen eine Finanzierung? Wir haben die Lösung - MultiKredit

Lesezeit: 4 min

MultiKredit ist eine innovative Finanzlösung, die Ihnen helfen kann, mit Ihren Finanzen zurechtzukommen. Dieser Kreditanbieter hat sich auf die Bedürfnisse von Verbrauchern und Selbstständigen spezialisiert und bietet Privatkredite an. Das beste? - MultiKredit ist kostenlos für seine Kunden. Die MultiKredit-Experten beantworten alle Fragen rund um das Thema Geld und finanzielles Wohlergehen.

Gastauthor

MultiKredit ist eine innovative Finanzlösung, die Ihnen helfen kann, mit Ihren Finanzen zurechtzukommen. Dieser Kreditanbieter hat sich auf die Bedürfnisse von Verbrauchern und Selbstständigen spezialisiert und bietet Privatkredite an. Das beste? - MultiKredit ist kostenlos für seine Kunden. Die MultiKredit-Experten beantworten alle Fragen rund um das Thema Geld und finanzielles Wohlergehen.

Wollen Sie mehr über MultiKredit erfahren?

Seit 1999 kümmert sich MultiKredit um Ihre Finanzen, Darlehen, Kredite und mehr. Ihr höchstes Gebot ist es für Ihre Kunden die besten Kreditfinanzierungen zu erhalten.

MultiKredit mit dem Sitz in Fribourg ist bestrebt, Lösungen zu finden, die den Bedürfnissen Ihrer Kunden entspricht. Auf diese Weise kann sie Ihnen eine angemessene und nachhaltige Finanzierung anbieten, die auf die individuellen Bedürfnisse sowie die finanzielle Situation jedes Mensch abgestimmt ist. Für MultiKredit ist es wichtig, dass sich die Menschen nicht nur zufrieden fühlen, sondern auch wissen, wie sie sich in Zukunft finanziell am besten zurechtfinden.

Wie ist MultiKredit entstanden?

MultiKredit wurde 1999 unter dem Namen ASLAN MULTIKREDIT & GESTION gegründet. Durch die Erstellung eines hauseigenem CRM-Tools konnte MultiKredit so die Zeit für einen Kreditantrag von 2 Tagen auf 30 Minuten reduzieren. Die Schritte eines normalen Verfahrens wurden vereinfacht und Kunden wurden per E-Mail oder SMS über jeden Schritt auf dem Laufenden gehalten. MultiKredit war das erste Unternehmen, dass ein solches Tool erstellen konnte.

Ab 2007 arbeitete MultiKredit bereits mit über 40 Finanzinstituten zusammen, vor allem Dank der Effizienz ihres CRM. MultiKredit war zu einer Kreditplattform für Makler geworden. In diesem Jahr wurde ein Kreditvolumen von 30 Millionen erreicht.

Ausserdem zog Multicedit auch in diesem Jahr in die Stadt ihres heutigen Sitzes in Fribourg um, um aus einem zentraleren Standort, noch besser für ihre Kunden zu sorgen.

Im Jahr 2013 wurde das CRM nochmals verbessert und Geschäftsprozesse wurden für eine noch bessere Servicequalität und weniger Zeitanspruch optimiert.

Bis zum heutigen Tag in 2021 ist MultiKredit stetig gewachsen und hat seine Expertisen erweitert, sodass heute ein grosses Sortiment an Kunden ihre Finanzierung von Kredit und Darlehen über MultiKredit abwickeln.

Die Mitarbeiter von MultiKredit werden jedes Jahr evaluiert, um die bestmögliche Servicequalität zu gewährleisten. So müssen sie jedes Jahr 250 Fragen zum Thema Finanzierung, Kredite und Darlehen beantworten können, um sicherzustellen, dass sie auf dem neusten Stand sind.

Was bietet MultiKredit?

MultiKredit bietet Lösungen für Finanzierung und den Rückkauf oder Zusammenführung von Darlehen. Sie sind Spezialisten in der Schweiz und ihr Ziel ist es die niedrigsten Zinssätze für ihre Kunden zu realisieren. Eine Finanzierung bei MultiKredit ist von CHF 3'000 bis 400'000 für jedermann möglich. Dabei schauen die Berater jeden Fall einzeln an und kreieren für jeden Kunden ein spezielles Konzept für Kredite und Finanzierungen.

Im Rahmen der Finanzierung bietet MultiKredit eine Vielzahl von Darlehen an. Darunter die beliebtesten Darlehen wie Immobilienkredite, Autokredite, Ausbildungskredite oder die Übernahme der Kreditkarten.

Ein anderer Finanzservice ist der Kreditrückkauf oder die Schuldenkonsolidierung. Dieses Angebot ist für alle interessant, die ihre Finanzen endlich ordnen und im Griff haben wollen. Wäre es nicht super alle Ihre Darlehen & Kredite in einem Platz zu sammeln? Genau das macht MultiKredit für Sie.

Hier ein kleiner Überblick über die beliebtesten Kredite bei MultiKredit

Der Immobilienkredit

Es ist kein Geheimnis, dass der Wohnungsmarkt boomt. Und mit täglich neuen Entwicklungen, kann es schwierig sein herauszufinden, in welchen Rahmen Sie sich für eine Finanzierung qualifizieren.

Aus diesem Grund ist MultiKredit für Sie da. MultiKredit verhandelt für Sie die besten Immobilienkredite aus und bietet dabei eine schnelle Bearbeitung. Die Raten werden an Ihr Budget angepasst und der bürokratische Weg wird für Sie vereinfacht. So macht der Hauskauf endlich wieder Spass.

Der Autokredit

In der heutigen schnelllebigen Welt ist ein Auto oft ein unverzichtbares Gut. Doch bei unserem hektischen Alltag können wir es uns nicht leisten, stundenlang im Autohaus zu verbringen oder auf eine Kreditzusage / Absage zu warten. Aus diesem Grund bietet MultiKredit Ihnen Autokredite mit niedrigen Zinssätzen und schnellen Genehmigungen an, mit dem Sie im Handumdrehen wieder in Fahrt kommen. Das Besondere bei MultiKredit - auch Leasing mit Rückkaufoption ist eine attraktive Lösung, bei der MultiKredit Ihnen gerne zur Seite steht. Dank flexiblen Rückkaufmöglichkeiten profitieren Sie von attraktiven Gesamtkosten und Sie vermeiden verstecke Kosten beim Leasing.

Die Ausbildungskredite

Eine gute Ausbildung ist für jeden wichtig, um sich ein erfülltes Leben zu ermöglichen. Je besser Ihre Ausbildung, desto höher die Chancen auf wirtschaftlichen Erfolg. Ohne ein entsprechendes Investment geht es jedoch nicht.

Es gibt zwei Hauptarten von Ausgaben bei der Ausbildung: die Studiengebühren und die Lebenshaltungskosten. Welche sind Ihrer Meinung nach höher?

Studiengebühren: Die Studiengebühren hängen davon ab, welche Art von Schule oder Universität Sie besuchen möchten und wo sie sich befindet. Studiengebühren sind eine Investition in Ihre Zukunft und MultiKredit hilft Ihnen, die besten Finanzierungen zu finden und ohne grossen bürokratischen Aufwand umzusetzen. Dieser Service ist für Sie komplett kostenfrei und Sie können sich voll auf Ihre Ausbildung und Zukunft konzentrieren.

Das Gesundheitsdarlehen

Das Gesundheitswesen ist teuer und es wird nicht billiger. Laut der schweizerischen Ärztezeitung geben die Schweizer zwischen 6 und 10% ihres Bruttoeinkommens allein für die Grundversicherung aus. Diese Grundversicherung deckt jedoch viele Szenarien nicht ab, wie zum Beispiel Privatzimmer im Spital, Zahnarztkosten oder Schönheitseingriffe. Deshalb bietet MultiKredit ihren Kunden einen Gesundheitskredit an, mit dem Sie Ihre Gesundheitskosten bezahlen können, bis Sie wieder auf die Beine kommen. Dabei profitieren Sie von festen Zinssätzen während der gesamten Laufzeit, Durchsichtigkeit und der gesamten Bearbeitung Ihrer Anfrage und die Anpassung der monatlichen Raten an Ihr Budget. So müssen Sie sich keine Sorge um Ihre Finanzierung machen.

Der Kredit für Selbstständige

Gerade in der heutigen Zeit kann ein Unternehmen schnell in Schieflage geraten, indem der Cashflow unterbrochen wird. Ganz unabhängig davon in welcher Situation Sie und/oder Ihr Unternehmen sich befinden, MultiKredit hilft Ihnen eine schnelle Finanzierung zu ermöglichen. Ganz egal, ob Sie Rechtsanwalt, Arzt, Bäcker oder Hotelinhaber sind. Die Vorteile vom MultiKredit sind ganz klar.

Durch das MultiKredit-System und Kontakten bleiben Ihnen lange Wartezeiten erspart und es werden weniger Dokumente als bei einem kommerziellen Kredit benötigt. Ausserdem können Sie den Kredit jederzeit zurückbezahlen, sobald Ihr Unternehmen wieder grüne Zahlen schreibt. So profitieren Sie gleich doppelt.

Wenn Sie bis hier gelesen haben, bin ich mir sicher, dass Sie mehr erfahren möchten. Besuchen Sie dafür gerne die Website vom MultiKredit und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch. www.multicredit.ch

Warten Sie nicht länger und buchen Sie Ihr individuelles Beratungsgespräch. Dieser Service ist für Sie kostenfrei!