Lesezeit: 3 min

PrestaFlex, spezialisiert auf der Beratung von Unternehmensfinanzierung, hat bereits eine Vielzahl von Lösungen für alle Arten von Unternehmen gefunden: Baufirmen, Hotels und Restaurants, Einzelhandeln, Arztpraxen, usw. Aber wissen Sie, was der Begriff Unternehmensfinanzierung wirklich bedeutet? Dieser sehr genereller Begriff umfasst sehr spezifische Finanzierungsmethoden.

Gastautor

Seit 2013 hat PrestaFlex Kredite, Leasing und Schuldenkonsolidierungen von mehr als CHF 600'000’000 an alle Arten von Unternehmen finanziert

Der Kredit, die populärste Finanzierungslösung

Eine der populärste Finanzierungslösungen ist der Kredit. Im Zusammenhang mit der Unternehmensfinanzierung spricht man von einem kommerziellen Kredit oder kommerziellem Darlehen für KMU. In diesem Kontext stellen Kreditoren (Banken oder Finanzinstitute), den Schuldnern (Unternehmen) Geld in Form von Unternehmensdarlehen zur Verfügung. Unternehmenskredite werden in mehrere Kreditformen unterteilt:

- Die Betriebskapitalfinanzierung deckt das Umlaufvermögen ab, ermöglicht aber auch die Expansion und Entwicklung eines Unternehmens. Viele Unternehmen nehmen kurzfristige Finanzierungen auf, um ihr Betriebskapital zu sichern. In der Tat, es kommt häufig vor, dass zwischen dem Verkauf eines Produkts oder einer Dienstleistung und seiner Einziehung eine gewisse Zeitspanne liegt, was für den Cashflow riskant ist. Es ist aber sehr wichtig, einen konstanten Geldbetrag zur Verfügung zu haben, um die laufenden Ausgaben eines Unternehmens zu decken. Aus diesem Grund sorgt diese Art der Finanzierung, die von PrestaFlex angeboten wird, für den notwendigen Cashflow eines Unternehmens, was den reibungslosen Betrieb garantiert.

- Der Prozentsatz der Verkäufe einer Ware oder Dienstleistung ist nie konstant. Sehr oft ist ein Unternehmen mit Umsatzschwankungen konfrontiert, z. B. extreme saisonale Unterschiede. Zu diesem Zweck gibt es den Revolving-Kredit, der eine jederzeit verfügbare Geldreserve darstellt. Auf den ersten Blick könnte man meinen, es handele sich um eine Art Kreditkarte, aber das ist nicht der Fall. Der Revolving-Kredit ähnelt zwar einer Kreditkarte, unterscheidet sich aber dadurch, dass er durch Unternehmensvermögen gesichert werden kann. Darüber hinaus wird der geliehene Betrag am Ende der Vertragslaufzeit getilgt.

- Um zu wachsen und zu expandieren, muss ein Unternehmen Marktgelegenheiten ergreifen. Mit dem Überbrückungsdarlehen ist es möglich, sofortige Liquidität zu erhalten, um für alle möglichen Gelegenheiten bereit zu sein. Diese Finanzierungstechnik ist besonders geeignet, wenn ein Unternehmen auf einer Geldeingabe wartet, z. B. nach dem Verkauf eines Gebäudes, während auf dem Markt eine Gelegenheit zur Expansion oder Weiterentwicklung des Unternehmens besteht. Mit Hilfe eines Überbrückungskredits, einer von den PrestaFlex-Experten häufig genutzten Finanzierungstechnik, müssen viele Unternehmen nicht auf der erwarteten Geldeingabe warten und vermeiden so, eine hervorragende Gelegenheit zu verpassen.

- Bis jetzt, haben wir meistens kurzfristige Kredite erwähnt. Im Laufe der Entwicklung eines Unternehmens ist es jedoch sehr wahrscheinlich, dass es eine langfristige Finanzierung benötigt, z. B. eine Firmen-Immobilienfinanzierung. Ähnlich wie bei einer Wohnbauhypothek wird diese Art der Finanzierung für Entwicklungspläne, Grundstücken und Geschäftsräumen verwendet. Die beliebteste Immobilienfinanzierung für Unternehmen ist die mit festem Zinssatz, weil sie eine hervorragende Möglichkeit für Unternehmen ist, Risiken zu vermeiden.

Leasing, eine moderne Finanzierungsform

Das Leasing gilt heute als moderne Form der Finanzierung. Sie wird häufig für Kredite an Privatpersonen verwendet, insbesondere für Autokredite. Es ist jedoch eine interessante Form der Finanzierung für jede Art von Unternehmen. Das Leasing besteht aus Finanzierungsleasing und Sale and leaseback.

- Das Finanzierungsleasing ist eine Methode, für die sich die Unternehmen zunehmend entscheiden. Es handelt sich in der Tat um eine hervorragende Möglichkeit der Finanzierung, bei der das notwendige Betriebskapital erhalten bleibt. Konkret ermöglicht diese Finanzierungstechnik die Nutzung eines Vermögenswerts bei monatlicher Zahlung über einen vorher festgelegten Zeitraum. Es kann für die Finanzierung jeder Art von Vermögenswerten verwendet werden: Möbel, medizinische Geräte, Maschinen, Fahrzeuge usw.

- Sale and leaseback ist eine spezifischere Technik. Sie ermöglicht es, bereits im Besitz befindliche Vermögenswerte unter Beibehaltung ihrer Verfügbarkeit zum Verkauf anzubieten. Diese Technik wird hauptsächlich eingesetzt, um den Cashflow schnell zu erhöhen. Der Vorteil dieser Art der Finanzierung besteht darin, dass es möglich ist, die Investitionsgüter je nach Vereinbarung am Ende des

Die Refinanzierung von Unternehmen, eine hervorragende Möglichkeit, Ihren laufenden Kredit vorteilhafter zu gestalten

So weit haben wir die verschiedenen Finanzierungstechniken, die ein Unternehmen nutzen kann genannt. Was ist mit Unternehmen, die bereits einen Kredit haben und dessen Nutzung und Konditionen vorteilhafter gestalten wollen? Es ist nun möglich, bestehende Schulden zu begleichen und neue Schulden zu besseren Bedingungen aufzunehmen, dies wird als Refinanzierung bezeichnet.

Was ist mit Unternehmen, die mehrere Kredite vergeben?

Um die Kreditkonditionen für ein Unternehmen günstiger zu gestalten, gibt es die Schuldenkonsolidierung, die es ermöglicht, alle Schulden eines Unternehmens in einer einzigen zusammenzufassen. Dies verringert den Verwaltungsaufwand, ermöglicht aber auch die Neuverhandlung neuer Bedingungen, die für das Unternehmen besser geeignet sind.

Ob Kredit, Leasing oder Schuldenkonsolidierung, es gibt heute viele Finanzierungslösungen. Es ist nicht immer einfach, aus diesem grossen Angebot die an der besten geeigneten Lösung auszuwählen. Deshalb garantiert PrestaFlex durch sein Fachwissen und seine gründliche Analyse eine massgeschneiderte Finanzierungslösung für alle Arten von Unternehmen.

Autorin: Arij Kamel, Marketingpraktikantin bei PrestaFlex, Fribour