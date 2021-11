Hackerangriff auf Robinhood – Millionen von Kunden betroffen

Lesezeit: 1 min

Der Aktien- und Kryptoanlagen-Broker Robinhood ist Ziel eines Cyber-Angriffs geworden. Eindringlinge hätten Zugriff auf persönliche Daten von zahlreichen Nutzern erlangt und Lösegeld verlangt.

Ein elektronischer Bildschirm an der Nasdaq zeigt Robinhood am New Yorker Times Square nach dem Börsengang des Unternehmens, Donnerstag, 29. Juli 2021. (Foto: dpa)

Foto: Mark Lennihan