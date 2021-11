Kryptowährungen und die Zukunft der Globalisierung

Lesezeit: 2 min

Etwas mehr als zehn Jahre sind vergangen, seit eine ausgewählte Gruppe von Kryptografen Briefe von einem unbekannten Satoshi Nakamoto an ihre E-Mail-Adressen erhielt, in denen die Einführung des innovativen Bitcoin-Währungssystems angekündigt wurde. Seitdem haben die Entwickler kryptografischer Algorithmen viele digitale Alternativen zu bestehenden Zahlungssystemen angeboten.

Dieser Text stammt von einem Gastautor:

Verbraucher und Investoren haben verschiedene Optionen für digitale Währungen getestet, Regierungen und Zentralbanken haben mit mehr oder weniger Enthusiasmus Ansätze zur Regulierung des Kryptomarktes entwickelt. Die Diskussionen über die intrinsische Natur von Kryptowährungen gehen jedoch weiter. Ist es Geld, ein Finanzinstrument oder ein Betriebssystem? Haben Kryptowährungen einen Wert? Was sind die Risiken von Kryptowährungsbenutzern? Ist es auf ihrer Grundlage möglich, ein globales kybernetisches Finanzsystem zu schaffen, das moderne Mechanismen der Geldschöpfung und Finanzintermediation vollständig ersetzt? Kann man noch mit Kraptowährungen echtes Geld verdienen oder ist das nur Bitcoin Code möglich? Vorläufige Antworten auf diese Fragen erhält man, wenn man die Vor- und Nachteile dieses digitalen Phänomens untersucht.

Hervorzuheben ist, dass die ersten Projekte digitaler Währungen bereits in den 1990er Jahren entstanden sind. (David Choms DigiCach, Elon Musk's PayPal, Scholem Rosens Digital Dollar usw.) und wurden unter direkter Beteiligung systemischer Institutionen wie Deutsche Bank, Credit Suisse und Citibank entwickelt. 2001, nach der Dotcom-Krise, wurden jedoch alle diese Projekte geschlossen. Das Schicksal moderner Kryptosysteme ist ziemlich schwer vorherzusagen, da es bereits mehr als 5.000 digitale Währungen auf der Welt gibt und ihre Zahl weiter wächst.

Digitale Währungen sind nur eine Transaktionsabrechnungstechnologie, die den Wettbewerb im Bereich der nationalen Währungen - Dollar, Euro, Pfund Sterling, Yen und Yuan - nicht aufhebt. Um die verheerenden Folgen der globalen Finanzkrise zu überwinden und ihre Volkswirtschaften vor den unregulierten Elementen des Weltmarktes zu schützen, haben sich die Regierungen souveräner Staaten mit Bankern und Finanziers zusammengetan, was zu einer Zunahme der Tendenzen des Protektionismus und Isolationismus in der Weltwirtschaft führte. Der Beitritt zu dieser Allianz von Kryptografen und Programmierern kann den digitalen Nationalismus stärken und die Globalisierung des Internets umkehren. Wie die Geschichte zeigt, kann sich die Wirtschaft jedoch ohne eine ständige Senkung der Transaktionskosten und anderer Kosten nicht entwickeln. Daher bleibt die Frage offen, wie diese Kostensenkung unter den Bedingungen einer zunehmenden Deglobalisierung erfolgen wird.

Die Geldentwicklung steht in direktem Zusammenhang mit dem Einsatz neuer Technologien und der Einführung von Innovationen. Die unternehmungslustigen Briten spielten dabei eine führende Rolle. Eines der zentralen Probleme des Geldumlaufs war jahrhundertelang die Beschädigung von Münzen, wenn durch das Abschneiden der Kanten ihr Gold- oder Silbergehalt ständig reduziert wurde. Dieser Mangel wurde von Isaac Newton beseitigt. Während der Great Re-coinage befahl Newton, alle defekten und gefälschten Münzen aus dem Verkehr zu ziehen und durch neue zu ersetzen, die maschinell mit rund geripptem Rand hergestellt wurden, was ihre weitere Beschädigung erschwerte. Im Laufe der Zeit führte die gestiegene ausländische Nachfrage nach hochwertigen englischen Silbermünzen zu einer Verknappung des Inlandsmarktes und erforderte die Umstellung auf Papiergeld.

Die Überschwemmung der britischen Wirtschaft mit Papiergeld wurde nach der Zentralisierung des Geldumlaufs möglich. Die 1694 gegründete Bank of England erhielt nicht nur das Recht, Papiergeld zu drucken, sondern sicherte sich auch die Verpflichtung des Staates, das gesamte Emissionsvolumen durch die Ausgabe öffentlicher Schuldtitel zu decken. So erhielten ihre Inhaber ein garantiertes Einkommen in Form von Zinszahlungen. Ein ähnliches zentralisiertes Modell des Geldumlaufs wurde in den Vereinigten Staaten nach der Einrichtung des Federal Reserve Systems (FRS) im Jahr 1913 reproduziert. Trotz der Tatsache, dass die Höhe der US-Staatsverschuldung heute die Marke von 23 Billionen US-Dollar überschritten hat, hat die Fiat-Wirtschaft sehr einflussreiche Unterstützer, da die Eigentümer der amerikanischen Schulden private amerikanische Investoren und Zentralbanken anderer Länder sind. Im Jahr 2019 beliefen sich die Nettozinszahlungen der US-Regierung auf öffentliche Schulden also auf etwa 390 Milliarden US-Dollar, was der doppelten Kapitalisierung aller im Umlauf befindlichen Kryptowährungen entspricht.