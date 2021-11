Elektroauto-Hersteller Rivian jetzt wertvoller als Volkswagen

Lesezeit: 1 min

Der E-Autobauer Rivian hat keine nennenswerte Einnahmen. Doch nach einem starken Kursanstieg ist er nun mehr wert als Volkswagen.

Ein Elektroauto von Rivian letzten Mittwoch beim Börsengang an der Nasdaq in New York. (Foto: dpa)

Foto: Brendan McDermid