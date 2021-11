Ein Leitfaden für sichere Bitcoin-Kredite

Lesezeit: 2 min

Beim Handel mit Bitcoin oder bei Investitionen in Bitcoin entscheiden sich manche Leute dafür, ihren virtuellen Vermögenswert so lange zu behalten, bis der Preis stimmt, um ihn zu verkaufen. Und das ist eine gute Strategie für jemanden, der keine weiteren Risiken eingehen möchte. Ein Bitcoin-Händler kann jedoch mehr an seinem Vermögenswert verdienen, während er auf einen Preisanstieg wartet. Das Bitcoin-Lending bietet eine hervorragende Möglichkeit, mehr Geld aus Ihrem Krypto-Bestand zu machen. Obwohl diese Aktivität mit einigen Risiken verbunden ist, kann sie ein passives Einkommen generieren.

Foto: Ina Fassbender