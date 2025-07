Politik

US-Zölle als Wirtschaftskrieg: Trump zielt auf Europas Wohlstand

Mit 30-Prozent-Zöllen will Donald Trump die europäische Wirtschaft in die Knie zwingen – und trifft damit ausgerechnet die exportstärksten Nationen der EU ins Mark. Ein transatlantischer Handelskrieg hätte dramatische Folgen für Millionen Jobs – und könnte den Wohlstand in Europa massiv gefährden.