Trump und seine Familie profitieren von Krypto-Deals mit CZ, die Milliardenbewegungen und politische Begünstigungen ermöglichen (Foto: dpa)

Verdacht auf Einflussnahme durch große Zahlungen an Trumps Umfeld

Der Fall um Čangpeng Žao, allgemein bekannt als CZ, hat international erhebliche Aufmerksamkeit erzeugt. Berichten zufolge überwies der Gründer der weltweit größten Kryptobörse Binance im Mai zwei Milliarden an Unternehmen, die mit den Söhnen von Donald Trump verbunden sind. Kurz darauf wandte sich CZ mit der Bitte um Begnadigung an den US-Präsidenten. Diese Bitte wurde laut Berichterstattung einigen Wochen später vollständig gewährt.

Unabhängige Journalisten und investigative Recherchen werten die Abfolge von Zahlungen und dem anschließenden Antrag auf Begnadigung als kritisch. Die Frage lautet, ob es sich um legitime Geschäftsbeziehungen handelt oder um Vorgänge, die den Anschein von Einflussnahme erwecken. Die Debatte berührt grundsätzliche Fragen zu Transparenz, politischer Integrität und dem Umgang mit dem Kryptosektor.

Kernereignisse in der zeitlichen Abfolge

Die wesentlichen Ereignisse lassen sich knapp zusammenfassen. Am 21. November 2023 bekannte sich CZ schuldig; Binance zahlte 4,3 Milliarden Dollar an Strafen und CZ trat als Vorstandsvorsitzender zurück. Ende April 2024 wurde er zu vier Monaten Haft verurteilt, die er im September 2024 verbüßte.

Im September 2024 gründeten Donald Trump und seine Söhne die Firma World Liberty Financial und gaben den Token WLFI aus. Im März 2025 kündigte der Fonds MGX aus Abu Dhabi einen Kapitaleinstieg von zwei Milliarden an, ohne die genaue Form der Anlage offenzulegen. Kurz danach präsentierte World Liberty Financial den Stablecoin USD1, der auf Ethereum und der Binance Smart Chain laufen sollte.

Verknüpfungen zwischen Fonds, Stablecoin und Begnadigung

Im April 2025 sammelte sich auf einer einzelnen Wallet ein Bestand von rund zwei Milliarden USD1, was später mit Transaktionen in Zusammenhang gebracht wurde, die mit Binance verbunden sind. Am 1. Mai 2025 erklärte MGX, den Stablecoin USD1 für seine Investition in Binance verwendet zu haben. Auf einer öffentlichen Bühne traten Mitglieder der Trump Familie und Vertreter von WLF gemeinsam auf.

Am 8. Mai 2025 beantragte CZ die Begnadigung beim Präsidenten. Im Juni 2025 schlossen World Liberty Financial und die Plattform PancakeSwap eine Partnerschaft zur Vermarktung von USD1, wobei Binance zum größten Inhaber dieses Stablecoins wurde. Diese Struktur führte nach Berechnungen zu jährlichen Zinserträgen für WLF in einer Größenordnung von etwa 60 bis 80 Millionen Dollar.

Reaktionen des Präsidenten und strafrechtliche Vorwürfe

In einem CBS Interview erklärte Präsident Trump, er kenne CZ nicht persönlich, verwies aber zugleich auf den von ihm beklagten Umgang mit Ermittlungen unter der Regierung Biden. Die gegen CZ und Binance in den Vergleich mit der Staatsanwaltschaft aufgenommenen Vorwürfe umfassten schwerwiegende Punkte wie Geldwäsche, das Ermöglichen von Zahlungen an terroristische Gruppen, Cyberkriminalität, die Umgehung von Sanktionen und weitere Verstöße, die auch nationale Sicherheitsbelange betreffen.

Die Verbindung zwischen Geschäftsvorgängen, politischen Akteuren und der anschließenden Begnadigung erregte Kritik. Journalistische Recherchen und Kommentatoren wiesen auf mögliche Interessenkonflikte hin und forderten stärkere Transparenz bei Transaktionen, die politisch exponierte Personen berühren.

Bedeutung von Čangpeng Žao für den Kryptomarkt

Čangpeng Žao gilt als prägende Figur der globalen Kryptobranche. Forbes schätzte sein Vermögen auf etwa 80 Milliarden Dollar und listete ihn als einen der vermögendsten Menschen weltweit. Unter seiner Führung entwickelte sich Binance in kurzer Zeit zu einer weltweit dominierenden Handelsplattform mit einem erheblichen Anteil am Marktvolumen.

Eine der zentralen technischen Entwicklungen, die CZ mit vorantrieb, ist die Binance Smart Chain, heute BNB Chain genannt. Dieses Netzwerk zeichnet sich durch vergleichsweise niedrige Gebühren und hohe Transaktionsgeschwindigkeiten aus und ist mit Ethereum kompatibel. Die Kombination aus Infrastruktur, Nutzern und Liquidität machte Binance zu einem wichtigen Akteur im Kryptoökosystem.

Strukturvorteile der vertikal integrierten Plattform Binance

Binance unterscheidet sich von vielen Wettbewerbern durch eine weitgehend vertikal integrierte Struktur, die Handelsplattform, Wallets, eine eigene Blockchain und den Token BNB umfasst. Diese Integration ermöglicht schnelle Produktentwicklung, Kostenoptimierungen und eine enge Steuerung der Nutzererfahrung, geht jedoch zu Lasten der Dezentralisierung.

Die besonderen Eigenschaften der BNB Chain machen sie attraktiv für dezentrale Finanzanwendungen und andere Blockchaininnovationen. Zugleich bleibt die rechtliche und regulatorische Einordnung solcher Strukturen in vielen Jurisdiktionen ein zentrales Thema.

Wirtschaftliche Effekte für die Trump Familie

Durch die Aktivitäten rund um World Liberty Financial entstanden der Trump Familie signifikante Einnahmen. MGX kaufte demnach zwei Milliarden Dollar des Stablecoins USD1, Mittel, die in den Reserven von WLF landeten und in US-Staatsanleihen investiert wurden. Diese Anlagen erzeugen nach Angaben aus den Berichten jährliche Zinserträge in einer Größenordnung von rund 80 Millionen Dollar.

Zusätzlich erlöste WLF durch den Verkauf des Tokens WLFI einen erheblichen Betrag, der auf rund eine Milliarde Dollar geschätzt wird. Die Trump Familie hält Berichten zufolge 60 Prozent der Anteile und kann bis zu 75 Prozent der Erträge beanspruchen, wodurch diese Aktivitäten zu einer wichtigen Einnahmequelle wurden.

Vorteile für CZ, Binance und den Fonds MGX

Für CZ bedeutete die Begnadigung, die Aufhebung der strafrechtlichen Einschränkungen und eine potenzielle Wiederaufnahme der Aktivitäten auf dem US-Markt. Die Bewertung seines Vermögens stieg demnach deutlich, nicht zuletzt infolge der Erholung des Tokens BNB. Binance erhielt durch die MGX Investition zwei Milliarden Dollar frisches Kapital, was seine Marktposition stärkte.

Der Fonds MGX wiederum erlangte durch den Einstieg in Binance eine strategisch bedeutsame Beteiligung und erweiterte damit seinen Einfluss in globalen Finanzkreisen. Abu Dhabi stärkte mit dieser Position seine Rolle als Akteur in digitalen Finanzmärkten.

Geopolitische und technologische Aspekte der Transaktionen

Die Emirate profitierten von der Neuausrichtung als sicherer Ort für Kryptokapital und als Vermittler zwischen internationalen Investoren und US-Institutionen. Durch die Anlage in Stablecoins, die Reserven in US-Staatsanleihen halten, flossen Gelder aus dem Nahen Osten indirekt in US-Kapitalmärkte, während die Erträge bei den Emiraten blieben.

Berichten zufolge erteilte Washington kurz nach den Kryptoaktivitäten Ausfuhrgenehmigungen für mehrere hunderttausend Hochleistungschips an Firmen aus demselben emiratischen Umfeld. Diese Genehmigungen betreffen Produkte, die üblicherweise einem strengen Exportregime unterliegen, was die politischen und technologischen Verflechtungen weiter komplex macht.

Welche Konsequenzen für Deutschland sich daraus ergeben

Der Fall zeigt, wie Finanztransaktionen im Kryptobereich internationale politische und wirtschaftliche Effekte entfalten können. Für Deutschland bedeutet dies, dass Chancen durch digitale Finanzdienste sorgfältig gegen Risiken wie intransparente Kapitalflüsse und geopolitische Einflussnahmen abgewogen werden müssen.

Die Vorgänge unterstreichen die Notwendigkeit klarer Regeln zur Vermeidung von Interessenkonflikten und zur Sicherstellung von Transparenz bei Transaktionen, die politisch exponierte Personen betreffen.

Für die deutsche Politik beziehungsweise die Aufsichtsbehörden folgt daraus die Aufgabe, internationale Entwicklungen im Kryptobereich eng zu beobachten und den rechtlichen Rahmen dort zu schärfen, wo nationale Sicherheit oder Integrität politischer Abläufe berührt sind.