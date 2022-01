So vermeiden Sie Klumpenrisiken bei ETFs

Lesezeit: 1 min

Das Hauptargument für ETFs gegenüber reinen Aktieninvestments ist, dass die Indexfonds das Risiko breiter streuen. Doch auch ETFs weisen Klumpenrisiken auf.

Wer als Privatanleger vom anhaltenden Aktienboom profitieren möchte und gleichzeitig sein Risiko breit streuen will, der greift gern auf einen Exchange Traded Funds (ETF) zurück. Diese börsennotierten Fonds bilden einen Index detailgetreu nach, indem sie alle Aktientitel dieses Index in ihr Portfolio aufnehmen. ETFs haben für Anleger vor allem zwei Vorteile. Sie sind kostengünstig, weil im Gegensatz zu aktiv gemanagten Fonds kaum Gebühren anfallen, und sie sind risikoarm, weil sie breit gestreut in viele verschiedene Aktien investieren.

