Auf diese 7 Gefahren müssen Anleger achten

Lieferengpässe auf der Welt stellen die Industrie vor schwerwiegende Herausforderungen. Kryptowährungen befinden sich in einem Bärenmarkt. Ein schnelles Ende der steigenden Inflation ist nicht in Sicht. Und die US-Zentralbank will erstmals seit Jahren die Zinsen wieder erhöhen.

Das Jahr 2022 beginnt für Investoren so, wie das alte Jahr aufgehört hat: mit Ungewissheit. Die Volatilität an den Märkten wird auch in diesem Jahr wieder bestimmendes Thema bleiben und Anleger weltweit fragen sich, wie sie ihr Portfolio darauf ausrichten sollen. Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Trends des neuen Jahres und erklären, worauf Sie besonders Acht geben sollten. Lesen Sie den ganzen Artikel auf „Altersvorsorge neu gedacht“, dem Ratgeber für Vorsorge und Geldanlage.