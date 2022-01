Bergbauer: „JP Morgan manipuliert den Silber-Preis. Wir mussten deshalb Silbermine schließen“

Lesezeit: 3 min

Ein US-Bergbauer zieht gegen die US-Investmentbank JP Morgan vor Gericht. Der Bank wird von verschiedenen Seiten eine massive Silberpreis-Manipulation vorgeworfen.

500 Kilogramm in 94 Silberbarren stapelt am Donnerstag (25.02.2010) ein Mitarbeiter des Archäologie Museums in Herne. (Foto: dpa)

Foto: Roland Weihrauch