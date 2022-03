Lesezeit: 2 min

Maria Zacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, kritisiert die „feindselige“ Haltung Griechenlands gegenüber Russland. Sie wirft dem Land und der EU eine Mitschuld am „Völkermord im Donbass“ vor.

Maria Zacharowa, Direktorin der Informations- und Presseabteilung des Außenministeriums der Russischen Föderation, hat eine Erklärung zur „antirussischen Informationskampagne in Griechenland“ abgegeben.

In der Erklärung wiederholt Sacharowa Russlands Argumente für den Krieg in der Ukraine und beschuldigt Griechenland, die langjährigen Beziehungen zu Russland zu missachten, um sich „kollektiven westlichen Plänen anzuschließen – Russland um jeden Preis Schaden zuzufügen“, berichtet die griechische Zeitung „Kathimerini“.

Die vollständige Aussage:

Wir haben die beispiellose Kampagne zur Kenntnis genommen, die in Griechenland gestartet wurde, um die Politik Russlands zu diffamieren. Hohe Beamte in Athen erlauben sich plumpe Anschuldigungen gegen unser Land und seine Führung. Sie konkurrieren buchstäblich mit Gleichgesinnten darin. Sie sprechen heuchlerisch von einem „nicht provozierten Angriff“ auf die Ukraine, zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, einer „Masseninvasion“ und so weiter.

Es sollte daran erinnert werden, dass vor allem durch die Bemühungen der USA und ihrer Satelliten Kriege und Konflikte die Welt in den letzten Jahrzehnten erschüttert haben – die NATO-Bombardierung Jugoslawiens 1999, die Operationen im Irak, in Syrien, Libyen, Afghanistan. Niemand hat die Verantwortung für die enormen Opfer und Leiden der Völker dieser Länder übernommen.

Heute werden die Verbrechen des Kiewer Regimes, das durch den blutigen Putsch von 2014 an die Macht kam, von der neuen Welle antirussischer Kritik überschattet. Die Tatsache, dass die Krim und Sewastopol ihre freie Wiedervereinigung mit Russland mit totaler Blockade und westlichen Sanktionen bezahlt haben, wird verschwiegen. Im belagerten Donbass wurden infolge der ukrainischen Neonazi-Säuberungsaktionen in den letzten acht Jahren mehr als 14.000 Zivilisten getötet, und den Russen wurde vorgeschlagen, die Ukraine zu verlassen.

Die Europäische Union hat sich entschieden, der Vernichtung der Zivilbevölkerung im Donbass stillschweigend zuzusehen, und war an dem lang andauernden Völkermord an Menschen in der Südostukraine mitschuldig. Jetzt ist Europa, einschließlich Griechenland, vollständig in die Reihen der Fürsprecher des Kiewer Regimes integriert, während die von den Behörden kultivierte russophobe Hysterie einen Siedepunkt erreicht hat. Auf dieser zutiefst falschen Grundlage werden kriminelle Entscheidungen getroffen, einschließlich der Lieferung von Waffen an die Ukraine. Letztendlich werden Waffen gegen Zivilisten gerichtet, einschließlich Griechen, die von ukrainischen nationalistischen Bataillonen als menschliche Schutzschilde benutzt werden und bereits Opfer dieser unmenschlichen Taktik geworden sind.

Im Namen kollektiver westlicher Pläne – Russland um jeden Preis Schaden zuzufügen – wurde der gesunde Menschenverstand geopfert. Bilaterale Beziehungen werden absichtlich beschädigt, und die russisch-griechischen Beziehungen sind leider keine Ausnahme. Athen unterstützt aktiv das EU-Sanktionsregime. Sie werfen uns sogenannte „Energieerpressung“ vor und proklamieren das Ziel einer raschen Unabhängigkeit von russischem Gas, dessen ununterbrochene Versorgung seit Jahrzehnten ein stabilisierender Faktor für den nationalen Energiesektor ist. Unter der gemeinsamen Regie von Brüssel schloss sich der griechische Himmel für die russischen Fluggesellschaften. Es wurde angeordnet, jegliche Zusammenarbeit im Kulturbereich auszusetzen, die Common Tribute Years zu beenden. Es wird eine vollständige Beendigung jeglicher Zusammenarbeit gefordert. Im Grunde ist die griechische Führung bereit, wegen vager und zweifelhafter Ziele unser eigenes gemeinsames historisches Erbe zunichte zu machen, das sie noch gestern als ihren natürlichen Vorteil in der Zusammenarbeit mit Russland bezeichnete.

Die Zeit wird alles an seinen Platz bringen, sie wird zeigen, wer Recht hatte und wer – im entscheidenden Moment – ​​einen Mangel an Einsicht zeigte, die falsche Wahl getroffen hat. Wir glauben, dass die ewigen Bande, die die Völker Russlands und Griechenlands vereinen, auch diesen Prüfungen standhalten werden.