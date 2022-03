In Kriegszeiten ist der Goldstandard eine Chance!

Lesezeit: 1 min

Unser Partner MTS Money Transfer informiert: Die Energiepreise sind durch den Krieg in der Ukraine gestiegen. Heizen und Autofahren ist jetzt schon massiv teurer geworden. Die kalten Temperaturen verschlimmern die Situation. Die Flüchtlingsströme in die umliegenden Länder nehmen zu, eine ungewisse Zeit hat begonnen. Der Krieg findet hier in Europa statt und hat langfristige Auswirkungen auf die Versorgungslage. Wie weit ist die Versorgung in Bezug auf Wasser und Strom sichergestellt? Wie lange werden die Kornkammern gefüllt sein und wird die Grundversorgung ausreichen? Oder wird die Inflation den Konsum drosseln?

Gold

Quelle: Edmund Falkenhahn AG Wäre ein Goldstandard eine Lösung? Die Märkte sind so volatil wie noch nie. Der Blick auf die derzeitigen Devisen- und Börsenkurse zeigt, dass ein Goldstandard durchaus Sinn machen würde. Der Goldpreis wird nach Aussagen von Edelmetallexperten und im Zusammenhang mit langfristigen Fehlentscheidungen im Finanzsystem, sowie dem fortschreitenden Krieg und der immer weiterwachsenden Inflation, weiter ansteigen. Im letzten Monat ist der Goldpreis um 10 % gestiegen. Falls in Zukunft die Bezahlung mit Fiat-Geld eingeschränkt wird, kann die Bezahlung mit „World“, der goldgedeckten Währung, weiterhin genutzt werden. MTS Money Transfer System bietet mit der Währung „World“ nicht nur einen nationalen Goldstandard, sondern einen internationalen, der weltweit angewendet werden kann, da die Währung an den Goldpreis gebunden ist. Eine Unze Feingold 999,9 entspricht einem World. Physisches Gold, welches digital genutzt werden kann, hat auch in Kriegszeiten Bestand. Das physische Gold, welches derzeit z.B. lediglich in einem Safe gelagert ist und dadurch nicht aktiv genutzt werden kann, kann bei der Bezahlplattform MTS Money Transfer System digital transferiert werden und wird zur Hinterlegung in einem Hochsicherheitsgebäude in Liechtenstein deponiert. Dieses physische Gold ist auch nach einer allfälligen Stromversorgungslücke vorhanden, die Transaktionen können zwar nicht ohne Strom getätigt werden, aber der Werterhalt ist vollumfänglich gegeben. Die Infrastruktur bei MTS Money Transfer System ist so aufgebaut, dass das Rechenzentrum bis zu 7 Tage den Betrieb ohne direkte Stromversorgung aufrechterhalten kann und somit eine höhere Verfügbarkeit sichert. Liechtenstein priorisiert die Grund- und Stromversorgung. Die Registration über die Website erfolgt innerhalb weniger Minuten, anschliessend wird die Verifikation durchgeführt. Nach erfolgreicher Prüfung ist der Interessent Nutzer der Bezahlplattform und kann zeitgleich Transaktionen durchführen. Die Transaktionen erfolgen innerhalb des geschlossenen Systems und können einfach übers Smartphone ausgelöst werden. Der Empfänger bestätigt die Transaktion resp. seine Zahlungseingänge und hat so die volle Transparenz und Darstellung im Überblick in seinem Onlineportal. Sachwerte wie Gold generieren einen Mehrwert. Durch die digitale Nutzung des Goldes ist der Mehrwert sogar doppelt gegeben. Der Nutzer kann sein Tresorfach in World führen und erhält Sachwerte, anstatt Negativzinsen, wie dies bei Banken der Fall ist. Die Bezahlplattform ist für jede Person geeignet, es bestehen keine Mindesteinlagen und es muss kein Vermögen vorhanden sein. Voraussetzung ist die Mündigkeit und das Durchlaufen des Verifikationsprozesses sowie ein Interesse an einer werthaltigen alternativen Lösung. Die digitale Goldwährung - zu jeder Zeit nutzbar. www.world-mts.com