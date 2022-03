Warren Buffet rät: Während des Kriegs Aktien kaufen – und nicht Gold, Bitcoin oder Bargeld horten

Lesezeit: 2 min

US-Investor Warren Buffett ist bekannt für seine ungewöhnlichen Anleger-Tipps. Er meint, dass es am sinnvollsten sei, in Zeiten kriegerischer Auseinandersetzungen in Aktien zu investieren, anstatt Gold, Bitcoin oder Bargeld zu horten.

Poslušanje članka je na voljo naročnikom paketa Finance Poslovni.

Warren Buffett, Chairman und CEO von Berkshire Hathaway. (Foto: dpa) Foto: Nati Harnik

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum Buffett in Krisen- und Kriegszeiten zum Kauf von Aktien rät

Wie er während des Zweiten Weltkriegs seine erste Investition tätigte

Was Warren Buffetts berühmte „Regel Nr. 1“ bei Investitionen ist article:full_access