Das sind die neuen Verkaufskurse für Goldmünzen am Bankschalter

Lesezeit: 1 min

Es wurden die neuen Schalterverkaufskurse für Goldmünzen am Bankschalter veröffentlicht. Die Preise für den „American Eagle“ und weitere Goldmünzen sind im wochenvergleich etwas zurückgegangen. Das „World Gold Council“ erwartet für 2022 Chancen und Risiken für den Goldpreis.

Aus einer echten goldenen Krügerrand-Münze besteht eine Armbanduhr, die am 10.11.2016 bei der Degussa in Frankfurt am Main (Hessen) auf zwei Barren Feingold liegt. (Foto: dpa)

Foto: Boris Roessler