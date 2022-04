Interview mit Yanis Varoufakis: "Dr. Schäuble sagte zu mir: Wir können uns den Sozialstaat nicht mehr leisten!"

Lesezeit: 23 min

DWN-Autor Arno Luik hat im März sein Buch "Als die Mauer fiel, war ich in der Sauna. Gespräche über den Wahnsinn unserer Zeit" veröffentlicht. An dieser Stelle präsentieren wir sein Interview mit dem ehemaligen Finanzminister Griechenlands, Yanis Varoufakis, für das Luik drei Tage in Varoufakis´ Apartment in Athen wohnte. Ein in höchstem Maße erhellendes und gleichzeitig köstliches Interview, das Sie nicht verpassen sollten!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

DWN-Autor Arno Luik (l) und der ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis in dessen Athener Wohnung. (Fotorechte: Luik)

Lesen Sie in diesem Artikel: Was Varoufakis über seinen Freund "Wolfgang" denkt - und wie Christine Lagarde "außergewöhnlich nett" ist

Was Varoufakis von der "sogenannten Qualitätspresse" hält

Warum Varoufakis vorschlägt, Wahlen abzuschaffen

Wie Arno Luik Varoufakis vorwirft, versagt zu haben - und wie Varoufakis sich wehrt article:full_access