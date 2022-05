Henkel streicht weltweit 2000 Jobs, plant weiteren Stellenabbau

Lesezeit: 2 min

Das Unternehmen Henkel, das hinter Marken wie Persil, Schwarzkopf und Pritt steht, will bis Ende 2023 weltweit rund 2000 Arbeitsplätze abbauen.

Das Unternehmen kündigte auch einen weiteren Stellenabbau für die Folgejahre an. (Foto: dpa)

Der Konsumgüterhersteller Henkel will bis Ende 2023 weltweit rund 2000 Arbeitsplätze abbauen. Betroffen seien hauptsächlich Stellen in Vertrieb und Verwaltung, sagte Konzernchef Carsten Knobel am...

