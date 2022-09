Warum unterstützen Kosmetikriesen Russland während des Krieges?

Lesezeit: 5 min

In letzter Zeit waren Millionen von Augen auf den Krieg in der Ukraine gerichtet. Putins militärische Aggression hat zu den größten Sanktionen in der Geschichte geführt, aber nach fast einem halben Jahr stellt sich die Frage: Haben sie etwas bewirkt?

Diese Frage lässt sich in mehrere kleinere Themen aufschlüsseln, und eines davon sind die westlichen Marken, die in Russland tätig waren und ihre Waren dort verkauften. Viele von ihnen beschlossen bereits in den ersten Monaten des Krieges, ihre Geschäfte im Land des Aggressors einzustellen. Sie taten dies auf unterschiedliche Weise: Einige verließen das Land für immer, andere froren ihre Investitionen vorübergehend ein, und wieder andere übergaben ihr Geschäft an ein lokales Management.

Die unterschiedlichen Ansätze lassen sich am Beispiel von Kosmetikmarken deutlich erkennen. So hat beispielsweise Amway seinen Rückzug vom russischen Markt angekündigt. Ende Juni wurde die entsprechende Pressemitteilung auf der offiziellen Website von Amway Global veröffentlicht.

Bereits im März kündigte das Unternehmen die Einstellung der Geschäftstätigkeit in Russland an. Damals erschien die folgende Meldung auf der Website des Unternehmens:

"Zu sehen, wie sich die weltweite Amway Familie für die Menschen einsetzt, die die Ukraine auf der Suche nach Sicherheit und Schutz verlassen haben, und für diejenigen, die zurückgeblieben sind, hat einmal mehr das Herz von Amway und die Stärke unserer gemeinsamen Verbindungen gezeigt. Unsere Teammitglieder, die in der Ukraine geblieben sind, spenden auch unsere gesunden Lebensmittel und Getränke, Körperpflegeprodukte und Nahrungsergänzungsmittel an Menschen, die in Gefahr sind, sowie an lokale Krankenhäuser und Wohltätigkeitsorganisationen.

Die Realität in unserem Geschäft ist, dass wir Freunde, Kollegen und Amway Geschäftsinhaber in beiden Ländern haben, die seit Jahren in Harmonie und mit einem gemeinsamen Ziel zusammenarbeiten. Der andauernde Krieg sowie das globale rechtliche und operative Umfeld machen es jedoch unmöglich, unsere Geschäfte in Russland wie bisher fortzuführen. Daher kündigen wir die sofortige Aussetzung von Produktimporten an und werden auch andere Aktivitäten einstellen.

Diese Entscheidung wurde bestätigt und vollzogen: Amway zieht sich aus dem russischen Markt zurück und baut seit dem 1. Juli vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine schrittweise alle Aktivitäten in dem Land ab. In der jüngsten Erklärung des Unternehmens heißt es dazu:

"Der weltweite Vorstand von Amway hat die Entscheidung getroffen, die Geschäftstätigkeit in Russland einzustellen... Dies ist das erste Mal in der 63-jährigen Geschichte von Amway, dass wir einen Markt verlassen. Was diese Entscheidung so schwerwiegend macht, ist unser beständiger Glaube daran, eine wirtschaftliche Chance zu bieten, die für jeden gedacht ist. Nachdem wir alle möglichen Optionen geprüft haben, sind wir an einem Punkt angelangt, an dem die wirtschaftlichen, technologischen, organisatorischen und betrieblichen Umstände es uns unmöglich machen, in Russland tätig zu sein.

Ab dem 1. Juli werden wir unsere Aktivitäten in Russland mit Bedacht und Verantwortungsbewusstsein einstellen. Wir konzentrieren uns darauf, die von dieser Entscheidung Betroffenen zu unterstützen und alle mit Offenheit, Würde und Respekt zu behandeln, während wir gleichzeitig unseren vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen".

Doch nicht alle haben dies getan. Außerdem schweigen die größten Kosmetikmarken in Russland weiterhin. Das bedeutet, dass sie einheimische Mitarbeiter beschäftigen und Steuern an den Staatshaushalt zahlen und damit, wenn auch indirekt, die Fortsetzung des blutigen Krieges in der Ukraine unterstützen.

Sie bleiben

Wie wir wissen, enthält das Institute of Senior Executives der Yale School of Management eine Online-Liste der Unternehmen, die Russland verlassen oder dort bleiben. Derzeit haben mehr als 1.000 Unternehmen in Russland ihre Aktivitäten eingeschränkt, aber einige sind geblieben.

Nach Ausbruch des Krieges, als Dutzende von Unternehmen erklärten, dass sie so wenig wie möglich mit den Russen Geschäfte machen wollten, waren die Kosmetikriesen nicht so laut. Sie beschränkten sich darauf zu sagen, dass sie aufgrund der Aggression gegen die Ukraine "Investitionen reduzieren" oder ihre Geschäfte in Russland "zurückfahren" würden. Es gibt aber auch solche, die geschwiegen haben und im Land des Aggressors geblieben sind: Das lettische Kosmetikunternehmen Letique zum Beispiel unterhält weiterhin Geschäfte in Russland.

Der Liste zufolge bleiben auch zwei Giganten des Kosmetik-Direktvertriebs (Herbalife und Oriflame) trotz früherer Erklärungen in Russland, und Avon Product hat sich nicht zum Krieg geäußert.

Herbalife Nutrition Ltd. teilte am 11. März mit, dass es den Betrieb in allen 62 Vertriebszentren in Russland einstellen und keine Produkte mehr in das Land liefern werde.

"Das Unternehmen für Ernährungsprodukte ist nach eigenen Angaben seit 1995 in Russland tätig und hatte im Februar etwa 44.000 aktive Vertriebspartner in dem Land. Es sagte, es habe keine Produktionsstätten in Russland", - schrieb das WSJ.

Herbalife sagte auch, dass es alle Gewinne aus Russland an Organisationen spenden würde, die ukrainische Flüchtlinge unterstützen. Seitdem gab es jedoch keine Informationen über die Einstellung des Geschäfts in Russland. Yale-Experten gehen davon aus, dass das Unternehmen 3 Prozent seiner Einnahmen aus Russland bezieht, das sind etwa 150 Millionen Dollar.

"Wir werden unser Geschäft in Russland weiter ausbauen"

Die Position der Oriflame-Holdinggesellschaft wirft noch mehr Fragen auf. Offenen Quellen zufolge verfügt sie über eine Fabrik in Russland mit 1.000 Mitarbeitern und einer Million Wiederverkäufer. Im Jahr 2021 entfielen auf Russland 16 % des Umsatzes von Oriflame (über 1 Milliarde Euro).

Im März dieses Jahres sagte Magnus Brannström, CEO und Präsident der Oriflame Holding AG, in einem Interview mit der schwedischen Publikation Dagens Industri, dass das Unternehmen Russland nicht verlassen wird, um Berater zu unterstützen, deren einzige Einkommensquelle der Verkauf von Kosmetika ist.

Ende März wurde jedoch die folgende Pressemitteilung auf der offiziellen Website der Oriflame Holding Limited veröffentlicht: "Der anhaltende Krieg zusammen mit operativen und rechtlichen Herausforderungen macht es uns unmöglich, unser Russlandgeschäft in seiner jetzigen Form weiterzuführen. Daher werden wir unsere Aktivitäten in Russland weiter reduzieren, indem wir Investitionen, Marketing, Schulungen und Veranstaltungen aussetzen. Darüber hinaus werden wir auch den Online-Verkauf an Endverbraucher in Russland einstellen. Diese Maßnahmen werden wesentliche Auswirkungen auf unser Geschäft in Russland haben.

Danach gab es jedoch keine Stellungnahme von ihrer Seite. Und es ist nicht ganz klar, wie genau das Unternehmen "den Betrieb in Russland reduziert". Vor allem in Anbetracht der jüngsten Informationen, die im russischen Internet auftauchten.

Im August postete einer der russischen Oriflame-Verkäufer die Antwort der Oriflame-Verkäufergemeinschaft, die den Krieg in der Ukraine unterstützt, in einer Gruppe im russischen sozialen Netzwerk VK. Sie bezeichnen ihre Position, indem sie dem Namen den Buchstaben Z hinzufügen - was die taktische Bezeichnung einer der Gruppierungen der russischen Truppen bedeutet. In dem Posting heißt es, dass dies eine Antwort auf die Äußerungen eines der Anführer der Gemeinschaft, Herrn Brännström, sei.

Der CEO und Präsident von Oriflame behauptet, dass das Unternehmen seine Geschäfte in Russland fortsetzen wird und er persönlich gegen das "Naziregime" und für die Russen eintritt! In dem Brief heißt es:

"Oriflame ist eines der größten Unternehmen auf dem russischen Kosmetikmarkt, die Hälfte unseres Gewinns wird hier erwirtschaftet, und wir haben ein effektives Team von Unternehmensvertretern. Deshalb unterstützen wir die Bürger dieses Landes mit allen Mitteln. Auch ich bin gegen das Naziregime und ich warte darauf, dass es verschwindet. Ich bin sicher, dass die Russen wunderbare Menschen sind, und es gibt keinen Grund, sie schlecht zu behandeln, nur weil sie Russen sind. Oriflame wird sein Geschäft in Russland weiter ausbauen, denn hier sehen wir die größten Chancen für uns".

Natürlich muss die Echtheit des Briefes noch weiter überprüft werden, aber angesichts der jüngsten Ereignisse und des Verhaltens des Unternehmens im Allgemeinen scheint diese Antwort wahr zu sein. Oriflame setzt seine Geschäfte in Russland tatsächlich fort, während das Land in der Ukraine einen blutigen Krieg führt. Unternehmensvertreter sagen nichts Neues und verurteilen die russische Aggression nicht.

Oriflame ist weiterhin in Russland tätig (ebenso wie AVON und Herbalife). Sie alle haben Angestellte und/oder Vertreter, die für ihre Arbeit bezahlt werden. Die Steuern und Abzüge von diesen Zahlungen fließen in den russischen Haushalt, ebenso wie die Steuern auf die Gewinne der Unternehmen selbst. Die Kosmetikriesen haben also nur ihre Pflege imitiert? In Wirklichkeit unterstützen sie die russische Wirtschaft weiterhin, indem sie Beiträge zum Staatshaushalt leisten. Und das macht es möglich, den Krieg in der Ukraine fortzusetzen.

Quelle: Alexej Nikonow