Die Goldbasis für Vermögensbewahrung

Das Vertrauen in die Regierungen respektive die Politik schwindet zusehends. Die aktuell immer schwieriger werdende wirtschaftliche Entwicklung in Verbindung auf Versorgungssicherheit für Unternehmen und Privatpersonen ist präsenter denn je. Die Erzeugerpreise steigen täglich und die Energiepreise für Strom, Heizöl und Gas sind mittelfristig unkalkulierbar, daher ist die Inflation unaufhaltbar geworden. Die ersten Versorger stellen den Betrieb ein z. Bsp. Metallverarbeitungsbetriebe, Hüttenwerke, Bäckereien etc. Die EZB versucht mit Zinserhöhungen die Teuerung zu begrenzen und die Staaten zu retten, doch wird das gelingen oder wird es eine Neuordnung der internationalen Währungsordnung geben?