Wie wirkt sich das Ökosystem von Bitcoin auf den Ölhandel aus?

Lesezeit: 2 min

Die traditionelle und die Cyberwelt werden im Jahr 2020 von größter Bedeutung sein - die beiden Planeten in gewisser Weise aufgrund der heutigen Umstände. In der realen Welt als "Goldstaub", aber in der digitalen Umgebung, Bitcoins als "Edelmetalle", was zweifellos einen Grund hat. Die beiden Begriffe haben viele Gemeinsamkeiten. Die COVID-19-Epidemie hat den negativen Trend, den der Sektor der flüssigen Edelsteine bereits erlebt hat, nur noch verschärft.

Foto: Julian Stratenschulte