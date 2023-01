Online Casino Portal Spinsfactory öffnet seine Pforten

Lesezeit: 2 min

Nach langer Wartezeit war es Ende 2022 endlich soweit, die ersten Glücksspiellizenzen für virtuelle Automatenspiele wurden durch die Glücksspielbehörde der Länder vergeben. Damit ist Online Glücksspiel um Echtgeld endlich auch in Deutschland legal möglich. Das Online Casino Vergleichs Portal spinsfactory.com hat es sich zur Mission gemacht, deutsche Spieler über alle Bereiche des legalen Online-Glücksspiels auf dem Laufenden zu halten.

Es berichtet über Neuigkeiten, veröffentlicht Interviews mit Persönlichkeiten aus der Glücksspielszene, stellt neue und altbekannte Casinos vor und testet die angebotenen virtuellen Spielautomaten. Mit Spinsfactory können Spieler ganz einfach die besten deutschen Online Casinos und ihre Boni an einem Ort finden, was es ihnen erleichtert, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wo sie spielen möchten.

Spinsfactory.com legt den Fokus auf deutsche Casinos und Spielautomaten-Hersteller

Zum Stand Januar 2023 haben 22 Online-Spielotheken und 31 Sportwetten-Betreiber eine Glücksspiellizenz in Deutschland erhalten. Das Online Casino Portal geht aber davon aus, dass schon sehr bald viele mehr folgen werden. Das Team aus erfahrenen Fachleuten der Gaming-Branche und Autoren auf Spinsfactory nimmt jedes dieser Online Casinos genau unter die Lupe und testet es auf Herz und Nieren. Die Bewertungen enthalten Informationen über die Werbeaktionen, die diese Casinos in Deutschland so beliebt machen.

Dabei wird vor allem auf die Sicherheit und Seriosität der virtuellen Spielstätten Wert gelegt. Ohne eine deutsche Glücksspiellizenz geht nichts. Das Online Casino Portal informiert genau über mögliche versteckte Kosten bei Einzahlungen und potenziellen Gewinnauszahlungen, den Stand der Technik in Sachen Zufallsgeneratoren sowie Verschlüsselungstechnik und welche Fallstricke sich bei der Registrierung und Verifizierung verstecken. Auch die Glücksspielbetreiber selbst werden inspiziert. Denn informiertes und mündiges Spielen ist sicheres Spielen.

Spinsfactory zeigt auf, was viele deutsche Spieler vielleicht nicht wissen – der Großteil der virtuellen Glücksspielangebote wird von denselben großen Unternehmen betrieben. Auf dem Online Casino Portal lassen sich die Geschäftsadressen der Mutterkonzerne und etwaige Schwesternseiten nachvollziehen. Letzteres hilft nicht nur der Sicherheit, sondern auch dabei einen Casino Bonus optimal zu nutzen, da dieser oft auf mehreren Seiten gleichzeitig angeboten wird. Neben dem Testen der Casinos informiert spinsfactory.com auch über die angebotenen Automaten. Gerade von renommierten deutschen und österreichischen Automatenherstellern wie Merkur Gauselmann, Gamomat, Bally Wulff und Novomatic.

Diese fast schon urdeutschen Automatenspiele sind vielen deutschen Spielern nicht nur aus dem virtuellen Bereich, sondern auch aus landbasierten Casinos und kleineren niedergelassenen Spielstätten bekannt. Was natürlich ein Grund ist, sie ganz besonders genau zu recherchieren. Dies hilft Kunden, sich eine Meinung zu bilden, wenn sie ein Casino oder einen Spielautomaten zum Spielen im Internet in Erwägung ziehen. Aber auch die Onlins Slots deutscher Newcomer am digitalen Slot-Maschinen-Markt wie Hölle Games und Apparat Gaming werden getestet und bewertet. Die Redaktion greift Produktinnovationen auf, um den Leser stets aktuell auf dem Laufenden zu halten und blickt dabei stets hinter die Kulissen. Mit Erfahrungsberichten und exklusiven Interviews erhalten Leser tiefgründige Hintergrundinformationen über das Online-Glücksspiel in Deutschland.

Auf Spinsfactory finden Spieler immer den aktuellsten Online Casino Bonus

Natürlich informiert das Online Casino Portal Spinsfactory auch über aktuelle Angebote und Boni der virtuellen Spielhallen. Das auf Deutschland fokussierte Informationsportal spinsfactory.com bietet eine umfangreiche Liste deutscher Online Casinos und ihrer jeweiligen Bonusaktionen, was es Spielern erleichtert, die besten Angebote für ihre Spielbedürfnisse zu finden. Es zeigt sowohl aktuelle Neukundenangebote und bietet teilweise exklusive Prämien, aber auch saisonale Events, Stammkunden-Bonusprogramme oder aktuelle Spielautomaten Turniere auf. Der Fokus liegt auch in diesem Segment auf Angeboten für deutsche Spieler und Aktionen deutscher Spielehersteller sowie der Seriosität dieser Werbeaktionen.

Ein Statement von Urs Zimmermann, Publisher von spinsfactory.com: „Wir haben ein online Medium auf den Markt gebracht, das die Voraussetzungen des Glücksspielstaatsvertrages erfüllt. Damit schaffen wir den idealen Bezugspunkt sowohl für deutsche Spieler, die das beste Unterhaltungsangebot suchen als auch für Firmen, Entscheidungsträger und Werbekunden für lizenziertes online Glücksspiel in Deutschland.“

Quelle Presseaussendung auf LivePR