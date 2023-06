Lesezeit: 3 min

Die Einführung eines digitalen Euro nimmt immer mehr an Fahrt auf. Dabei will die Europäische Kommission noch in diesem Monat Vorschläge für den Rechtsrahmen zur Einführung des Digitalen Euros machen.

Christine Lagarde (l), Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), begrüßt beim Festakt anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Europäischen Zentralbank EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. (Foto: dpa) Foto: Arne Dedert

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie weit die Pläne zur Einführung des digitalen Euros schon sind

Warum auch eine digitale Währung das Bargeld nicht ersetzen soll

Worin die Risiken liegen könnten article:full_access