Sichere Mobilgeräte für Ihr Business: Das Samsung Security Ecosystem

In vielen Unternehmen sind Smartphones und Tablets längst zum unverzichtbaren Arbeitsmittel geworden. Je nach Einsatzgebiet sind die Mobilgeräte dabei unterschiedlichen Bedrohungen ausgesetzt. Zum einen besteht die Gefahr, Opfer einer Cyberattacke zu werden. Zum anderen können Geräte in bestimmten Branchen durch die Nutzung unter rauen und fordernden Einsatz- und Umweltbedingungen Schaden nehmen. Doch gegen die genannten Bedrohungsszenarien gibt es Mittel.

Vor Fremdzugriff geschützt

Unternehmen können die softwareseitigen Risiken der Smartphone-Nutzung dann in den Griff bekommen, wenn sie diese zentral managen und schützen. Die Plattform Samsung Knox bietet dafür gute Voraussetzungen. Sie erlaubt es, Endgeräte automatisiert in ein Mobile Device Management zu integrieren, riskantes Nutzerverhalten zu unterbinden, sowie Funktionen zeit- oder personenbasiert einzuschränken. Die Mobiltelefone der Mitarbeitenden lassen sich remote administrieren. Geht ein Gerät verloren, können die darauf gespeicherten Inhalte aus der Ferne gelöscht werden. Dank Knox E-FOTA können sie außerdem den aktuellen Sicherheitsstandards bei gleichzeitiger Vermeidung von Kompatibilitätsproblemen und damit verbundenen Produktivitätseinschränkungen genügen. Geschäftliche Apps und Daten können über Knox Vault in einem separaten Speicherbereich abgelegt und mit einem im Chipsatz des Geräts gespeicherten Schlüssel verschlüsselt werden. So können Mobilgeräte auch bei einer geschäftlich-privaten Mischnutzung zuverlässig gegen Fremdzugriffe geschützt werden.

Ab Werk widerstandsfähig

In Branchen wie Transport, Logistik und Retail, Fertigung und Bauwesen, aber auch bei Feuerwehr, Polizei und Sicherheitsdiensten, können Smartphones und Tablets durch Regen, Hitze, Staub, Erschütterungen, Schläge und Stürze besonders gefordert werden. Auch beim Einsatz im Lager oder bei Servicetechnikern im Außendienst müssen Endgeräte einiges aushalten können. Der Schutz vor Staub und Wasser sowie bei Stößen und Stürzen steht bei der Beschaffung von entsprechend abgesicherten Geräten naturgemäß im Vordergrund. Sehr robuste Geräte wie das Galaxy XCover6 Pro sind nach Standard IP68 zertifiziert*. Das Smartphone ist staubdicht und übersteht ein bis zu 30-minütiges Untertauchen bis zu einer Wassertiefe von 1,5 Metern. Unternehmen sollten jedoch auch Aspekte wie Leistung und Bedienbarkeit im Blick behalten. Schließlich nützt das robusteste Gerät nichts, wenn es im Einsatz nicht oder nur unbefriedigend funktioniert. Entsprechend sollte ein Display so hell sein, dass es sich auch bei Sonneneinstrahlung gut ablesen lässt. Idealerweise lässt sich ein Rugged Gerät auch bei Nässe mit Handschuhen gut bedienen. Zudem ermöglichen die erwähnten KNOX-Lösungen auch softwareseitig ein solides Security-Niveau.

