Ein großer Fortschritt bei der betrieblichen Effizienz

Wie können Sie ganz einfach neue Maßstäbe für die Produktivität in Ihrem Unternehmen setzen?

Mit RFID-Etiketten erhalten Gegenstände eine eindeutige digitale Identität, sodass Sie sie diese alle gleichzeitig in Echtzeit aus einer Entfernung identifizieren und auffinden können, auch ohne direkte Sichtlinie. Die RFID-Komplettlösung von Brady kann in jeder Branche zu deutlichen Effizienzsteigerungen führen.

Ihre Anforderungen. Ihre Lösung.

Mit Komplettlösungen, die bis ins kleinste Detail an Kundenbedürfnisse angepasst werden können, ist die RFID-Technologie jetzt für die verschiedensten Branchen nutzbar, selbst in Umgebungen, die für die meisten Etiketten und Lesegeräte eine Herausforderung darstellen.

Sie können mehrere Gegenstände gleichzeitig aus einer Entfernung von bis zu 15 Metern ohne direkten Sichtkontakt auffinden, identifizieren und nachverfolgen. Oder nutzen Sie an strategischen Stellen fest installierte RFID-Lesegeräte, die den ganzen Betrieb abdecken und so die Nachverfolgung von Gegenständen mit maximaler Geschwindigkeit ermöglichen. Sie können Mitarbeiter schnell und gezielt in optimaler Reihenfolge zu den benötigten Gegenständen führen, Bestandsprüfungen vollständig automatisieren und ausgehende Lieferungen in Sekundenschnelle auf Vollständigkeit überprüfen.

Sehen. Kontrollieren. Profitieren.

Mit Hilfe von automatisch erfassten Daten zu allen gekennzeichneten Gegenständen können Sie strategische Entscheidungen zu der Anzahl der Vermögenswerte, ihren optimalen Standorten, vorbeugenden Instandhaltungen und Umgebungsbedingungen treffen. Anhand von aktuellen Daten, die automatisch generiert und erfasst werden, lassen sich Lagerbestände beurteilen und planen, um die Effizienz und Wirtschaftlichkeit im Unternehmen noch weiter zu steigern. All dies ist möglich, indem Gegenstände mit einer eindeutigen digitalen Identität versehen werden.

Brady bietet eine RFID- Komplettlösung an, die vollständig an Kundenbedürfnisse angepasst werden kann und sowohl bei den betrieblichen Abläufen als auch bei der Entscheidungsfindung eine wesentlich höhere Effizienz ermöglicht.

